Специальный прокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием так называемого "российского дела", сотрудничает с администрацией США в ходе проведения расследования, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс.

"Я могу подтвердить, что мы сотрудничаем со спецпрокурором и будем продолжать это делать", - сказал он в эфире телеканала Си-Би-Эс.

М.Пенс также полагает, что администрации США не следует давать оценки о возможном превышении спецпрокурором своих полномочий.

"Я думаю, что на этот вопрос следует ответить другим людям", - добавил М.Пенс.

При этом американский вице-президент также не стал комментировать информацию о связях экс-главы предвыборного штаба Пола Манафорта с Россией.

"Расследование (относительно вероятного вмешательства России в ход президентских выборов в США - ИФ) должно продолжаться. Мы предоставим возможность спецпрокурору дать ответы, которых заслуживают американцы", - подчеркнул М.Пенс.

Ранее в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что П.Манафорт предлагал российскому предпринимателю Олегу Дерипаске провести "личный брифинг" по президентской кампании в июле 2016 года. По утверждению агентства, брифинг так и не был проведен.