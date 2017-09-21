Специальный прокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием так называемого "российского дела", сотрудничает с администрацией США в ходе проведения расследования, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс.
"Я могу подтвердить, что мы сотрудничаем со спецпрокурором и будем продолжать это делать", - сказал он в эфире телеканала Си-Би-Эс.
М.Пенс также полагает, что администрации США не следует давать оценки о возможном превышении спецпрокурором своих полномочий.
"Я думаю, что на этот вопрос следует ответить другим людям", - добавил М.Пенс.
При этом американский вице-президент также не стал комментировать информацию о связях экс-главы предвыборного штаба Пола Манафорта с Россией.
"Расследование (относительно вероятного вмешательства России в ход президентских выборов в США - ИФ) должно продолжаться. Мы предоставим возможность спецпрокурору дать ответы, которых заслуживают американцы", - подчеркнул М.Пенс.
Ранее в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что П.Манафорт предлагал российскому предпринимателю Олегу Дерипаске провести "личный брифинг" по президентской кампании в июле 2016 года. По утверждению агентства, брифинг так и не был проведен.
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