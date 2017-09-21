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Дальнее зарубежье 21.09.2017 17:18

Белый дом продолжает тесно сотрудничать со спецпрокурором Мюллером по "российскому делу" - Пенс

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием так называемого "российского дела", сотрудничает с администрацией США в ходе проведения расследования, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс.

"Я могу подтвердить, что мы сотрудничаем со спецпрокурором и будем продолжать это делать", - сказал он в эфире телеканала Си-Би-Эс.

М.Пенс также полагает, что администрации США не следует давать оценки о возможном превышении спецпрокурором своих полномочий.

"Я думаю, что на этот вопрос следует ответить другим людям", - добавил М.Пенс.

При этом американский вице-президент также не стал комментировать информацию о связях экс-главы предвыборного штаба Пола Манафорта с Россией.

"Расследование (относительно вероятного вмешательства России в ход президентских выборов в США - ИФ) должно продолжаться. Мы предоставим возможность спецпрокурору дать ответы, которых заслуживают американцы", - подчеркнул М.Пенс.

Ранее в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что П.Манафорт предлагал российскому предпринимателю Олегу Дерипаске провести "личный брифинг" по президентской кампании в июле 2016 года. По утверждению агентства, брифинг так и не был проведен.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, РАССЛЕДОВАНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]