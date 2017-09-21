Китай, Индия, Северная Корея и Пакистан продолжают увеличивать ядерный арсенал - исследование

В мире насчитываются четыре страны, которые продолжают увеличивать количество ядерных боеголовок, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на исследование Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).
Так, согласно исследованию, ядерный арсенал продолжают наращивать в Китае, Индии, Северной Корее и Пакистане.
Согласно данным SIPRI, развитие ядерной программы КНДР "стало причиной политической нестабильности в мире, что впоследствии может привести к серьезным последствиям".
В исследовании также говорится, что у Северной Кореи пока нет ядерных боеголовок, установленных на развернутых носителях, но есть от 10 до 20 "других боеголовок, среди которых есть те, которые в принципе готовы к применению, но пока хранятся на складах".
Между тем, согласно подсчетам SIPRI, за прошлый год общее количество ядерных боеголовок в мире сократилось на почти 500 единиц. Так, согласно данным на январь 2017 года, в общей сложности США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея обладали 14,9 тыс. единиц ядерного оружия, тогда как годом ранее в их арсенале насчитывалось около 15,4 тыс. единиц.
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