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Дальнее зарубежье 21.09.2017 17:42

В Еврокомиссии уклоняются от ответа, должна ли она сыграть посредническую роль между властями Испании и Каталонией

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в очередной раз и неоднократно повторил на брифинге в четверг в Брюсселе высказанную ранее руководителями ЕК позицию о рассмотрении ситуации вокруг Каталонии через конституционный порядок Испании.

"Мы испытываем большое уважение к испанской конституции и к испанскому юридическому порядку, в рамках которого должны или могут рассматриваться все вопросы", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, должен ли вестись политический диалог, которого сегодня нет, между правительством Испании и властями Каталонии.

В ответ на уточняющий вопрос он указал на то, что "это рамки, в которых многие аспекты должны быть рассмотрены, но не в пресс-зале Еврокомиссии".

Журналисты настойчиво выясняли, может ли в этом конфликте Европейская комиссия сыграть роль посредника.

"Думаю, что уже ответил на этот вопрос несколько раз за последние дни", - парировал М.Схинас.

Недовольные его реакцией журналисты требовали уточнений.

Представитель Еврокомиссии в ответ на это заявил, что ее позиция "не является результатом импровизации, она результат того, что определяет наши полномочия и нашу позицию, как это выразил председатель (ЕК Жан-Клод Юнкер - ИФ): она преломляется через уважение конституционного порядка и юридические рамки каждого государства-члена".

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Тэги: ЕС, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ЕВРОКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]