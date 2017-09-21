В Еврокомиссии уклоняются от ответа, должна ли она сыграть посредническую роль между властями Испании и Каталонией

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в очередной раз и неоднократно повторил на брифинге в четверг в Брюсселе высказанную ранее руководителями ЕК позицию о рассмотрении ситуации вокруг Каталонии через конституционный порядок Испании.
"Мы испытываем большое уважение к испанской конституции и к испанскому юридическому порядку, в рамках которого должны или могут рассматриваться все вопросы", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, должен ли вестись политический диалог, которого сегодня нет, между правительством Испании и властями Каталонии.
В ответ на уточняющий вопрос он указал на то, что "это рамки, в которых многие аспекты должны быть рассмотрены, но не в пресс-зале Еврокомиссии".
Журналисты настойчиво выясняли, может ли в этом конфликте Европейская комиссия сыграть роль посредника.
"Думаю, что уже ответил на этот вопрос несколько раз за последние дни", - парировал М.Схинас.
Недовольные его реакцией журналисты требовали уточнений.
Представитель Еврокомиссии в ответ на это заявил, что ее позиция "не является результатом импровизации, она результат того, что определяет наши полномочия и нашу позицию, как это выразил председатель (ЕК Жан-Клод Юнкер - ИФ): она преломляется через уважение конституционного порядка и юридические рамки каждого государства-члена".
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