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АПК 21.09.2017 16:27

НФПП на проекты в сфере животноводства выделил около 630 млн манатов

Предприниматели в Азербайджане до сих пор получили льготных кредитов на общую сумму 628 млн манатов на проекты в сфере животноводства, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Национальном фонде поддержки предпринимательства (НФПП).

"По линии НФПП более 23,7 тыс. предпринимателей получили до сих пор кредиты на 628 млн манатов на проекты в сфере животноводства", - отметили в фонде.

В том числе, активно кредитуется создание животноводческих комплексов. "20 таких комплексов, созданных при кредитной поддержке НФПП, уже введено в строй, строительно-монтажные работы еще по 4 комплексам продолжаются", - подчеркнули в фонде.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: ЖИВОТНОВОДСТВО, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]