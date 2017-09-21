НФПП на проекты в сфере животноводства выделил около 630 млн манатов

Предприниматели в Азербайджане до сих пор получили льготных кредитов на общую сумму 628 млн манатов на проекты в сфере животноводства, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Национальном фонде поддержки предпринимательства (НФПП).
"По линии НФПП более 23,7 тыс. предпринимателей получили до сих пор кредиты на 628 млн манатов на проекты в сфере животноводства", - отметили в фонде.
В том числе, активно кредитуется создание животноводческих комплексов. "20 таких комплексов, созданных при кредитной поддержке НФПП, уже введено в строй, строительно-монтажные работы еще по 4 комплексам продолжаются", - подчеркнули в фонде.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Азизов
ВС Азербайджана выполнили все поставленные перед ними задачи на широкомасштабных учениях – министр обороны
Глава Минобороны Азербайджана приказал ВС быть бдительными на передовой
Президент Алиев наградил главу Госпогранслужбы орденом "Азербайджанского флага"
Землетрясение силой 4 балла произошло на северо-западе Азербайджана - МЧС
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Главы МИД "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН обсудили с Гутерришем ситуацию на Корейском полуострове и сирийское урегулирование - МИД РФ
Первый министр Шотландии поддержала Каталонию в желании провести референдум о независимости
Глава Минобороны Латвии считает, что на учениях "Запад-2017" разыгрывался сценарий блокады Балтийского региона
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»