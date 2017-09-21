НФПП на проекты в сфере животноводства выделил около 630 млн манатов

Предприниматели в Азербайджане до сих пор получили льготных кредитов на общую сумму 628 млн манатов на проекты в сфере животноводства, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Национальном фонде поддержки предпринимательства (НФПП).

"По линии НФПП более 23,7 тыс. предпринимателей получили до сих пор кредиты на 628 млн манатов на проекты в сфере животноводства", - отметили в фонде.

В том числе, активно кредитуется создание животноводческих комплексов. "20 таких комплексов, созданных при кредитной поддержке НФПП, уже введено в строй, строительно-монтажные работы еще по 4 комплексам продолжаются", - подчеркнули в фонде.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов