Глава Минобороны Азербайджана приказал ВС быть бдительными на передовой

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал командирам воинских соединений в прифронтовой зоне быть готовыми пресекать действия противника, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«З.Гасанов на заседании коллегии дал конкретные указания командирам соединений, расположенных на переднем крае обороны быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем его деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимально серьезных потерь», - говорится в сообщении.

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны, посвященное боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений проведено в прифронтовой зоне с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц.

Ф.Исазаде