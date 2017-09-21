Глава Минобороны Азербайджана приказал ВС быть бдительными на передовой

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал командирам воинских соединений в прифронтовой зоне быть готовыми пресекать действия противника, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«З.Гасанов на заседании коллегии дал конкретные указания командирам соединений, расположенных на переднем крае обороны быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем его деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимально серьезных потерь», - говорится в сообщении.
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны, посвященное боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений проведено в прифронтовой зоне с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц.
Ф.Исазаде
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