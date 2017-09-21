Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0209 RUR   0.0292 GBR   2.2939 TRY   0.4853

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 35° Завтра 19° 31° 23 Сен 19° 30° 24 Сен 19° 29°

Карабахский конфликт 21.09.2017 16:42

Глава Минобороны Азербайджана приказал ВС быть бдительными на передовой

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал командирам воинских соединений в прифронтовой зоне быть готовыми пресекать действия противника, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«З.Гасанов на заседании коллегии дал конкретные указания командирам соединений, расположенных на переднем крае обороны быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем его деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимально серьезных потерь», - говорится в сообщении.

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны, посвященное боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений проведено в прифронтовой зоне с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, НАПРЯЖЕННОСТЬ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана призвал страны ОИС не поставлять вооружение Армении Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 127 раз - Минобороны Азербайджана Мамедъяров и Налбандян, возможно, встретятся 23 сентября в Нью-Йорке Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность личного состава на азербайджано-армянской госгранице Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 125 раз - Минобороны Азербайджана Мир на Южном Кавказе возможен только после освобождения азербайджанских территорий – МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]