Землетрясение силой 4 балла произошло на северо-западе Азербайджана - МЧС

Землетрясение магнитудой 4 балла по шкале Рихтера произошло на территории Балакенского района, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЧС республики

"Землетрясение на северо-западе Азербайджана было зафиксировано в 13:06 часов по местному времени в четверг", - отметили в МЧС.

В соседних населенных пунктах толчки ощущались силой 3 балла. Землетрясение не вызвало разрушений и повреждений.

Р.Бабаев