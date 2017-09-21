Землетрясение силой 4 балла произошло на северо-западе Азербайджана - МЧС

Землетрясение магнитудой 4 балла по шкале Рихтера произошло на территории Балакенского района, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЧС республики
"Землетрясение на северо-западе Азербайджана было зафиксировано в 13:06 часов по местному времени в четверг", - отметили в МЧС.
В соседних населенных пунктах толчки ощущались силой 3 балла. Землетрясение не вызвало разрушений и повреждений.
Р.Бабаев
ВС Азербайджана выполнили все поставленные перед ними задачи на широкомасштабных учениях – министр обороны
Глава Минобороны Азербайджана приказал ВС быть бдительными на передовой
Президент Алиев наградил главу Госпогранслужбы орденом "Азербайджанского флага"
II Банковский форум пройдет в Азербайджане в конце ноября
Курс манат/доллар на 22 сентября - 1,7008 AZN/$1
НФПП на проекты в сфере животноводства выделил около 630 млн манатов
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Главы МИД "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН обсудили с Гутерришем ситуацию на Корейском полуострове и сирийское урегулирование - МИД РФ
Первый министр Шотландии поддержала Каталонию в желании провести референдум о независимости
Глава Минобороны Латвии считает, что на учениях "Запад-2017" разыгрывался сценарий блокады Балтийского региона
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»