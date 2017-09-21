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Социум 21.09.2017 16:51

Землетрясение силой 4 балла произошло на северо-западе Азербайджана - МЧС

Землетрясение магнитудой 4 балла по шкале Рихтера произошло на территории Балакенского района, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЧС республики

"Землетрясение на северо-западе Азербайджана было зафиксировано в 13:06 часов по местному времени в четверг", - отметили в МЧС.

В соседних населенных пунктах толчки ощущались силой 3 балла. Землетрясение не вызвало разрушений и повреждений.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]