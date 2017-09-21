Путин подарил Костину на день рождения часы

Глава ВТБ Андрей Костин в день 61-летия получил в подарок от президента страны Владимира Путина наручные часы.

"Перед тем как мы начнем работать и до того, как мы "приземлились", давайте поздравим руководителя ВТБ", - сказал В.Путин в четверг, открывая встречу с деловыми кругами в Кремле.

"Мы вас искренне поздравляем. Хочу вручить вам "куранты" - скромно, но так называется, "куранты", - сказал президент, вручая А.Костину часы.