Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0209 RUR   0.0292 GBR   2.2939 TRY   0.4853

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 35° Завтра 19° 31° 23 Сен 19° 30° 24 Сен 19° 29°

СНГ 21.09.2017 18:05

Путин подарил Костину на день рождения часы

Глава ВТБ Андрей Костин в день 61-летия получил в подарок от президента страны Владимира Путина наручные часы.

"Перед тем как мы начнем работать и до того, как мы "приземлились", давайте поздравим руководителя ВТБ", - сказал В.Путин в четверг, открывая встречу с деловыми кругами в Кремле.

"Мы вас искренне поздравляем. Хочу вручить вам "куранты" - скромно, но так называется, "куранты", - сказал президент, вручая А.Костину часы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КОСТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Визит Путина в Анкару для переговоров с Эрдоганом на следующей неделе прорабатывается - Песков В Кремле подтверждают, что Путин в среду в Сочи примет главу МИД Ирана Зарифа КНДР провоцирует нагнетание ситуации, но ей нельзя подыгрывать - Путин Путин признал право США на сокращение числа дипучреждений РФ, но упрекнул Вашингтон в хамстве Путин счел наивным вопрос, не разочаровался ли он в Трампе: мы же не жених и невеста Путин: мы знаем, что у КНДР есть ядерный заряд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]