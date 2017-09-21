Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0209 RUR   0.0292 GBR   2.2939 TRY   0.4853

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 35° Завтра 19° 31° 23 Сен 19° 30° 24 Сен 19° 29°

Карабахский конфликт 21.09.2017 17:00

ВС Азербайджана выполнили все поставленные перед ними задачи на широкомасштабных учениях – министр обороны

Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов доволен итогами проведенных широкомасштабных учений, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В четверг З.Гасанов провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны, посвященное боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений проведено в прифронтовой зоне с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц.

«Подведя итоги учений, министр обороны отметил, что все цели и задачи, поставленные на учениях, были успешно достигнуты и выполнены»,- говорится в сообщении.

З.Гасанов также высоко оценив боеспособность и морально-психологическую подготовку личного состава, подчеркнул важность проведения учений и довел до командного состава соответствующие задачи, поставленные верховным главнокомандующим перед вооруженными силами.

«Глава Минобороны обратил внимание участников заседания на выступление президента Ильхама Алиева на 72-й сессии Генассамблеи ООН, в котором глава государства коснулся военных преступлений Армении на линии соприкосновения, а также освобождения части захваченных территорий в результате успешного контрнаступления азербайджанской армии», - отмечается в сообщении.

З.Гасанов отметил, что мнения И.Алиева, высказанные по нагорно-карабахской проблеме, являются задачей для армии и прямым приказом для всего личного состава. "ВС Азербайджана оснащены самым современным и высококачественным вооружением и техникой. Это является самым высоким вниманием и заботой, оказанной Армии верховным главнокомандующим»,- отмечается в сообщении.

Широкомасштабные учения с ВС Азербайджана с участием различных видов и родов войск стартовали 18 сентября и завершатся 22 сентября.

По сообщению Минобороны Азербайджана, к учениям привлечены до 15 тыс. личного состава военнослужащих, более 150 единиц танков и бронетехники, до 120 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты»,- отметили в Минобороны.

Целью учений является практическое совершенствование навыков в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВС, УЧЕНИЯ, ИТОГИ


Похожие новости


Азербайджанская армия во время учений выполнила боевые стрельбы с применением новых систем вооружения Вооруженные силы Азербайджана проведут широкомасштабные учения с привлечением до 15 тыс. человек личного состава ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы с различных полигонов и учебных участков в рамках оперативно-тактических учений ВС Азербайджана и Турции в рамках совместных учений по сигналу "тревога" были выдвинуты в районы сосредоточения ВС Азербайджана открыли боевой огонь по условному противнику на учениях в сложных рельефных условиях - Минобороны ВС Азербайджана выполнили все задачи на крупномасштабных учениях – глава Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]