ВС Азербайджана выполнили все поставленные перед ними задачи на широкомасштабных учениях – министр обороны

Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов доволен итогами проведенных широкомасштабных учений, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В четверг З.Гасанов провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны, посвященное боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений проведено в прифронтовой зоне с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц.

«Подведя итоги учений, министр обороны отметил, что все цели и задачи, поставленные на учениях, были успешно достигнуты и выполнены»,- говорится в сообщении.

З.Гасанов также высоко оценив боеспособность и морально-психологическую подготовку личного состава, подчеркнул важность проведения учений и довел до командного состава соответствующие задачи, поставленные верховным главнокомандующим перед вооруженными силами.

«Глава Минобороны обратил внимание участников заседания на выступление президента Ильхама Алиева на 72-й сессии Генассамблеи ООН, в котором глава государства коснулся военных преступлений Армении на линии соприкосновения, а также освобождения части захваченных территорий в результате успешного контрнаступления азербайджанской армии», - отмечается в сообщении.

З.Гасанов отметил, что мнения И.Алиева, высказанные по нагорно-карабахской проблеме, являются задачей для армии и прямым приказом для всего личного состава. "ВС Азербайджана оснащены самым современным и высококачественным вооружением и техникой. Это является самым высоким вниманием и заботой, оказанной Армии верховным главнокомандующим»,- отмечается в сообщении.

Широкомасштабные учения с ВС Азербайджана с участием различных видов и родов войск стартовали 18 сентября и завершатся 22 сентября.

По сообщению Минобороны Азербайджана, к учениям привлечены до 15 тыс. личного состава военнослужащих, более 150 единиц танков и бронетехники, до 120 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты»,- отметили в Минобороны.

Целью учений является практическое совершенствование навыков в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей.

Ф.Исазаде