Вредоносное ПО обнаружено на 14,8% компьютеров России, говорится в отчете Microsoft, подготовленном по итогам проведенного в I квартале 2017 года исследования. В мире этот показатель составил 9%.

Данные угрозы были зафиксированы и предотвращены системой безопасности Windows Defender Security Intelligence (WDSI), которая ежемесячно проверяет более 18 млрд веб-страниц, сканирует более 400 млрд электронных писем на наличие фишинговых атак и вредоносного ПО и анализирует 450 млрд попыток входа в учетную запись по всему миру.

В 2016 году количество инцидентов с вредоносным ПО как в России, так и мире, было почти в 2 раза больше - 27,2% и 18,3% соответственно. В I квартале 2017 года, когда проводилось исследование Microsoft, тенденция к снижению случаев вредоносных атак продолжалась: в январе они наблюдались на 17,2% российских компьютеров, в феврале - на 15,1%, в марте - на 12%.

При этом в 4 раза в целом по миру увеличилось количества атак на "облачные" сервисы на фоне роста их популярности. Главной причиной заражения стали попытки входа в учетную запись Microsoft с вредоносных IP-адресов (51%), использование протокола удаленного доступа (23%) и спам (19%)

В отчете Microsoft отмечается, что наиболее распространенными типами вредоносного и нежелательного ПО стали троянские программы (10,26%) и другие вирусы (1,59%). "Злоумышленники зачастую используют интернет-сайты для проведения фишинговых атак и распространения вредоносного ПО. В России это чаще всего происходит после посещения хакерских сайтов (0,59%, в мире - 0,17%), фишинговых сайтов (6%, в мире - 6,3%) и хостингов (13,9%, в мире - 14,8%)", - отмечается в отчете Microsoft.