II Банковский форум пройдет в Азербайджане в конце ноября

II Банковский форум на тему "Адаптация банковской системы к новому периоду развития" пройдет в Баку 23-24 ноября, отмечается в сообщении Ассоциации банков Азербайджана (АБА).
Организаторами форума являются АБА и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
"Цель форума - обсуждение вопросов, связанных с реструктуризацией банковской системы Азербайджана; мер, направленных на увеличение безналичных расчетов; изучение передового опыта в вопросах новшеств и инноваций в банковской сфере", - отмечается в сообщении.
В работе форума примут участие представители менеджмента высокого уровня регулятора банковского сектора, коммерческих банков, бизнес-структур, представители международных финансовых институтов.
А.Азизов
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