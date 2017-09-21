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Финансы 21.09.2017 17:55

II Банковский форум пройдет в Азербайджане в конце ноября

II Банковский форум на тему "Адаптация банковской системы к новому периоду развития" пройдет в Баку 23-24 ноября, отмечается в сообщении Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Организаторами форума являются АБА и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

"Цель форума - обсуждение вопросов, связанных с реструктуризацией банковской системы Азербайджана; мер, направленных на увеличение безналичных расчетов; изучение передового опыта в вопросах новшеств и инноваций в банковской сфере", - отмечается в сообщении.

В работе форума примут участие представители менеджмента высокого уровня регулятора банковского сектора, коммерческих банков, бизнес-структур, представители международных финансовых институтов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНКИ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]