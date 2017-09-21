Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что президент США Дональд Трамп, настаивая на своей позиции по ядерной сделке с Ираном, рискует приобрести "имидж сумасброда", но никак не повлияет на условия соглашения с "шестеркой".

"Объективно сейчас больше угроз репутации американского лидера (а с ним и самой Америки), чем соглашению по иранской ядерной программе. Но Трамп есть Трамп, а потому риск есть всегда", - заявил К.Косачев "Интерфаксу" в четверг, комментируя встречу "шестерки" на полях ООН по иранской ядерной программе, состоявшуюся накануне.

По его словам, "атаки президента США на соглашение по иранской ядерной программе и ожидались, и анонсировались".

"Трамп не подкачал, назвав ядерное соглашение с Тегераном "позором США", а сам Иран - "страной-изгоем". На что тут же получил от иранского лидера ответ в духе "от изгоя и слышу". И похоже, что президент Ирана как раз ближе к истине в оценке соотношения американской позиции с мнением других ведущих держав. Во всяком случае, если Трамп добивается сближения ЕС, Китая, Ирана и России, то он на правильном пути. Вряд ли он стремился к этому, но итог может оказаться именно таким", - считает сенатор.

Между тем, напомнил К.Косачев, на состоявшейся встрече министров иностранных дел "шестерки" и Ирана по вопросам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе "непримиримых противоречий не обнаружилось".

Так, представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини подтвердила, что нарушений нет и "все стороны на данный момент полностью выполняют соглашение". Там же заслушали доклад Гендиректора МАГАТЭ Юкия Амано, подтверждающий строгое выполнение Ираном своих обязательств по СВПД. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также заявил, что США, несмотря на критику соглашения, полностью его соблюдают, напомнил глава комитета СФ РФ.

По мнению К.Косачева, "дело исключительно в самом Трампе и в том внешнеполитическом "багаже", с которым он шел еще на выборы".

"Иранская тема (наряду, например, с климатической) и резкое неприятие соглашения, заключенного его предшественником - один из самых провальных моментов в этом багаже. И если он вознамерится и здесь "махать шашкой", как в случае с КНДР, то реакция мирового сообщества будет намного более жесткой", - заявил глава комитета.

"Ибо предъявить Тегерану те же претензии, что и Пхеньяну, напрямую нарушающему резолюции Совбеза ООН, невозможно, а вот закрепить за собой имидж внешнеполитического сумасброда и "новичка-изгоя", как его назвал иранский лидер, как раз весьма просто", - пояснил он.

Ранее Д.Трамп неоднократно заявлял, что считает неудачным соглашение Ирана и "шестерки" по ядерной проблеме и будет думать о том, стоит ли США в дальнейшем придерживаться параметров этой сделки. Выступая на Генассамблее ООН, он подтвердил эту позицию и заявил, что считает "позором" для США сделку по Ирану.