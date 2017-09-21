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Дальнее зарубежье 21.09.2017 19:00

Трамп в четверг сделает заявление по Северной Корее, он намерен урегулировать проблему КНДР, не прибегая к войне - ТВ

Президент США Дональд Трамп в четверг планирует выступить "с важным заявлением" по Северной Корее, сообщил советник по нацбезопасности США Герберт Макмастер в эфире телеканала Си-Эн-Эн.

По его словам, Д.Трамп попытается урегулировать проблему вокруг Северной Кореи, "не прибегая к войне".

Во вторник Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что будет готов "полностью уничтожить" КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников. В то же время, он выразил надежду на то, что Пхеньян осознает необходимость отказа от ядерной программы.

Президент США уделил внимание и теме международного сотрудничества по КНДР. В частности, он поблагодарил Россию и Китай за поддержку ужесточения санкций против Северной Кореи.

"Однако нам предстоит сделать еще намного большее. Сейчас настало время, чтобы все страны изолировали режим Кима до тех пор, пока он не прекратит свое враждебное поведение", - подчеркнул Д.Трамп.

Тем временем, в воскресенье Г.Макмастер заявил, что администрация США не исключает военного решения проблемы ракетной программы КНДР. "Нам, действительно, необходимо с большой срочностью (реагировать на действия КНДР - ИФ) санкциями, дипломатией и при необходимости готовить военный вариант", - сказал Г.Макмастер в эфире телеканала "Фокс ньюс".

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]