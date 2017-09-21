Трамп обещает объявить о дальнейшем усилении санкций против КНДР позже в четверг - ТВ

Президент США Дональд Трамп в четверг намерен объявить о введении дополнительных санкций против Северной Кореи, сообщил американский телеканал Си-Эн-Би-Си.

"Мы введем дополнительные санкции против Северной Кореи", - приводит телеканал слова президента.

Ранее советник по нацбезопасности США Герберт Макмастер в эфире телеканала Си-Эн-Эн сообщил о намерениях Д.Трампа в четверг выступить с "важным заявлением" по Северной Корее.

"Сегодня президент сделает важное заявление о наших продолжающихся попытках разрешить проблем вокруг Северной Кореи, не прибегая к войне", - сказал Г.Макмастер.

"Он сделает это заявление в ходе встречи с нашими близкими союзниками - Южной Кореей и Японией", - добавил он.

Д.Трамп должен встретиться с южнокорейским и японским лидерами в четверг на полях Генассамблеи ООН.

Во вторник Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что будет готов "полностью уничтожить" КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников. В то же время, он выразил надежду на то, что Пхеньян осознает необходимость отказа от ядерной программы.

Президент США уделил внимание и теме международного сотрудничества по КНДР. В частности, он поблагодарил Россию и Китай за поддержку ужесточения санкций против Северной Кореи.

"Однако нам предстоит сделать еще намного большее. Сейчас настало время, чтобы все страны изолировали режим Кима до тех пор, пока он не прекратит свое враждебное поведение", - подчеркнул Д.Трамп.

Между тем, в воскресенье Г.Макмастер заявил, что администрация США не исключает военного решения проблемы ракетной программы КНДР.

"Нам, действительно, необходимо с большой срочностью (реагировать на действия КНДР - ИФ) санкциями, дипломатией и при необходимости готовить военный вариант", - сказал Г.Макмастер в эфире американского телеканала "Фокс ньюс".