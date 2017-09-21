Китай заинтересован в участии в послевоенном восстановлении Сирии - спецпосланник

Спецпосланник КНР по Сирии Се Сяоянь заявил о заинтересованности китайских компаний в участии в послевоенном восстановлении инфраструктуры этой ближневосточной страны.

"Я думаю, что у Китая есть все намерения и возможности для того, чтобы быть активным участником в процессе восстановления (инфраструктуры в Сирии - ИФ)", - сказал Се Сяоянь на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что правительство КНР побуждает китайские компании принять участие в этом процессе, однако главным условием для этого является полная стабилизация обстановки в Сирии.