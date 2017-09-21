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Дальнее зарубежье 21.09.2017 19:50

Китай заинтересован в участии в послевоенном восстановлении Сирии - спецпосланник

Спецпосланник КНР по Сирии Се Сяоянь заявил о заинтересованности китайских компаний в участии в послевоенном восстановлении инфраструктуры этой ближневосточной страны.

"Я думаю, что у Китая есть все намерения и возможности для того, чтобы быть активным участником в процессе восстановления (инфраструктуры в Сирии - ИФ)", - сказал Се Сяоянь на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что правительство КНР побуждает китайские компании принять участие в этом процессе, однако главным условием для этого является полная стабилизация обстановки в Сирии.

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Тэги: КИТАЙ, СИРИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]