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СНГ 21.09.2017 20:02

США поддержали предложение Украины о введении миротворцев в Донбасс - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что США полностью поддержали предложения Киева по введению миротворческой миссии на неподконтрольную часть Донбасса.

"Важная позиция, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, относительно размещения на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН", - сказал П.Порошенко журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что "Украинская позиция предусматривает распространение этого мандата на всю оккупированную территорию востока Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит проникновение российских войск, российского вооружения, российской амуниции и на самом деле будет служить делу мира".

П.Порошенко указал, что стороны согласовали позицию о необходимости скорейшего установления мира в регионе.

"Это то, чего я хочу как президент Украины, и это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира. И это чрезвычайно важно", - подытожил глава государства.

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Тэги: УКРАИНА, США, МИРОТВОРЦЫ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]