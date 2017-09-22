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Дальнее зарубежье 22.09.2017 09:43

Выход США из соглашения по иранскому атому был бы самым неправильным сигналом Пхеньяну - Небензя

Возможный выход США из соглашения по Ирану может подать "самый неправильный сигнал" КНДР, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Иран и КНДР сегодня оказались связаны. Потому что если США выйдут из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), это будет самый неправильный сигнал, который мы можем послать Северной Корее", - сказал он, выступая в СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.

Он подчеркнул, что СВПД является "символом триумфа многосторонней дипломатии, подтвердившим возможность урегулирования самых сложных проблем путем переговоров при наличии на то политической воли".

"К сожалению, в последнее время наблюдаем безответственные и односторонние попытки торпедировать эту прорывную, коллективную договоренность. Надеемся, что разум все-таки возобладает и плану дадут возможность заработать в полную силу, раскрыв заложенные в нем уникальные потенциалы", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

В.Небензя отметил, что "залогом этого является добросовестное выполнение всеми участниками СВПД добровольно взятых на себя обязательств".

Кроме того, он подчеркнул, что "дипломатические усилия требуются сейчас применительно к Корейскому полуострову. "Причем начинать нужно, не теряя времени, не дожидаясь, когда логика конфронтации окончательно возьмет верх", - сказал постпред РФ при ООН.

По его словам, Россия убеждена, "что причиной напряженности на полуострове является не только ракетно-ядерная программа Пхеньяна и осуществляемая под их предлогом военная гиперактивность в регионе, но также отсутствие механизмов, обеспечивающих единую и неделимую безопасность для всех стран северо-восточной Азии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ООН, НЕБЕНЗЯ, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]