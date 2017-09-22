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СНГ 22.09.2017 10:04

Президент Киргизии призвал компании США инвестировать в его страну

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал американские компании инвестировать в Киргизию.

"Сейчас время инвестировать в Кыргызстан", - заявил А.Атамбаев на прошедшей в Нью-Йорке встрече с учредителями американо-киргизского делового совета и представителями крупнейших американских компаний.

А.Атамбаев находится в Нью-Йорке с рабочим визитом для участия в 72-м заседании Генассамблеи ООН. О встрече президента сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Он отметил, что за последние годы в результате проводимых в Киргизии реформ "бизнес поверил в Киргизию и начал вкладывать деньги в страну". "Мы поставили цель - сделать страну раем для бизнеса, теперь в Киргизии бизнес может проверять только налоговая служба, максимально снижена налоговая нагрузка, максимально бизнес защищён", - сказал А.Атамбаев.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]