Президент Киргизии призвал компании США инвестировать в его страну

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал американские компании инвестировать в Киргизию.

"Сейчас время инвестировать в Кыргызстан", - заявил А.Атамбаев на прошедшей в Нью-Йорке встрече с учредителями американо-киргизского делового совета и представителями крупнейших американских компаний.

А.Атамбаев находится в Нью-Йорке с рабочим визитом для участия в 72-м заседании Генассамблеи ООН. О встрече президента сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Он отметил, что за последние годы в результате проводимых в Киргизии реформ "бизнес поверил в Киргизию и начал вкладывать деньги в страну". "Мы поставили цель - сделать страну раем для бизнеса, теперь в Киргизии бизнес может проверять только налоговая служба, максимально снижена налоговая нагрузка, максимально бизнес защищён", - сказал А.Атамбаев.