Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.55 Brent   56.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 31° Завтра 19° 31° 24 Сен 19° 28° 25 Сен 17° 27°

СНГ 22.09.2017 10:17

Атамбаев заявил, что со спокойной душой оставляет пост президента Киргизии

Завершающий свою работу на посту президента Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал обеспечение политической и экономической стабильности главным достижением республики за последние годы, сообщила пресс-служба главы государства.

Выступая на специальном совещании Программы развития ООН "Цели устойчивого развития в действии" в Нью-Йорке, А.Атамбаев заявил, что "со спокойной душой оставляет свой пост", так как уверен в том, что республика станет развитой страной с большим будущим, и предстоящие 15 октября президентские выборы пройдут честно и прозрачно.

"Мир, согласие и стабильность - вот самое главное, чего мы достигли за последние годы", - сказал А.Атамбаев, отметив, что "Киргизия стала первой и единственной страной Центральной Азии с парламентской демократией".

"ВВП страны показывает стабильный рост. (. . .) Не имея больших запасов нефти и газа, страна ставит на людей и добилась того, что 24% бюджетных средств направляется в сферу образования, чего нет в других странах мира, где эта цифра составляет 3-4%", - подчеркнул он.

"Киргизия уверенно движется по пути устойчивого социально-экономического развития, и сейчас разрабатывается долгосрочная стратегия развития страны до 2040 года, в которую будут имплементированы индикаторы глобальных целей устойчивого развития", - добавил А.Атамбаев.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Глава государства в Киргизии избирается на один шестилетний срок. А.Атамбаев был избран в октябре 2011 года и его полномочия истекают 1 декабря. Он не имеет права повторно баллотироваться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РАБОТА, ИТОГИ


Похожие новости


Президент Киргизии призвал компании США инвестировать в его страну Назарбаев заявил оппозиционному кандидату в президенты Киргизии о готовности эффективно сотрудничать со следующим главой соседней республики Атамбаев планирует впервые выступить на Генассамблее ООН Атамбаев поставил задачу провести честные выборы нового президента Киргизии Атамбаев пообещал проведения честных выборов президента Киргизии и пригрозил наказанием "смутьянам" Атамбаев надеется, что новый премьер и правительство Киргизии завершат незаконченные им дела

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]