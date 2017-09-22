Атамбаев заявил, что со спокойной душой оставляет пост президента Киргизии

Завершающий свою работу на посту президента Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал обеспечение политической и экономической стабильности главным достижением республики за последние годы, сообщила пресс-служба главы государства.
Выступая на специальном совещании Программы развития ООН "Цели устойчивого развития в действии" в Нью-Йорке, А.Атамбаев заявил, что "со спокойной душой оставляет свой пост", так как уверен в том, что республика станет развитой страной с большим будущим, и предстоящие 15 октября президентские выборы пройдут честно и прозрачно.
"Мир, согласие и стабильность - вот самое главное, чего мы достигли за последние годы", - сказал А.Атамбаев, отметив, что "Киргизия стала первой и единственной страной Центральной Азии с парламентской демократией".
"ВВП страны показывает стабильный рост. (. . .) Не имея больших запасов нефти и газа, страна ставит на людей и добилась того, что 24% бюджетных средств направляется в сферу образования, чего нет в других странах мира, где эта цифра составляет 3-4%", - подчеркнул он.
"Киргизия уверенно движется по пути устойчивого социально-экономического развития, и сейчас разрабатывается долгосрочная стратегия развития страны до 2040 года, в которую будут имплементированы индикаторы глобальных целей устойчивого развития", - добавил А.Атамбаев.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Глава государства в Киргизии избирается на один шестилетний срок. А.Атамбаев был избран в октябре 2011 года и его полномочия истекают 1 декабря. Он не имеет права повторно баллотироваться.
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