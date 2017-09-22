Азерхимия завершила капремонт на заводе Этилен-полиэтилен

Производственное объединение «Азерхимия» компании SOCAR завершило проведение капитального ремонта на заводе «Этилен-полиэтилен» в Сумгайыте, отмечается в сообщении SOCAR.
«С 10 августа по 20 сентября завод «Этилен-полиэтилен» был остановлен на капитальный ремонт", - отмечается в сообщении.
По данным SOCAR, работы по модернизации на заводе «Этилен-полиэтилен» должны быть завершены в 2019 году.
Основная цель модернизации - повышение производительности завода для обеспечения сырьем будущего завода компании SOCAR Polymer по производству полипропилена.
Ранее со ссылкой на главу ПО «Азерхимия» Мухтара Бабаева сообщалось, что модернизация завода «Этилен-полиэтилен» осуществляется в три этапа, первый из которых завершится в октябре 2017 года, второй - в июле-августе 2018 года, а третий - ориентировочно летом 2019 года.
В результате проведенных работ по модернизации в октябре текущего года годовая мощность установки по выпуску пропилена увеличится с нынешних 60 тыс. тонн до 150 тыс. тонн. По итогам второго этапа модернизации мощность установки будет доведена до 185-190 тыс. тонн в год.
Третий этап модернизации предусматривает внедрение автоматической системы управления, установку новых печей, меры по повышению эффективности и снижение расходов и решение экологических вопросов.
А.Азизов
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