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ТЭК 22.09.2017 10:01

Азерхимия завершила капремонт на заводе Этилен-полиэтилен

Производственное объединение «Азерхимия» компании SOCAR завершило проведение капитального ремонта на заводе «Этилен-полиэтилен» в Сумгайыте, отмечается в сообщении SOCAR.

«С 10 августа по 20 сентября завод «Этилен-полиэтилен» был остановлен на капитальный ремонт", - отмечается в сообщении.

По данным SOCAR, работы по модернизации на заводе «Этилен-полиэтилен» должны быть завершены в 2019 году.

Основная цель модернизации - повышение производительности завода для обеспечения сырьем будущего завода компании SOCAR Polymer по производству полипропилена.

Ранее со ссылкой на главу ПО «Азерхимия» Мухтара Бабаева сообщалось, что модернизация завода «Этилен-полиэтилен» осуществляется в три этапа, первый из которых завершится в октябре 2017 года, второй - в июле-августе 2018 года, а третий - ориентировочно летом 2019 года.

В результате проведенных работ по модернизации в октябре текущего года годовая мощность установки по выпуску пропилена увеличится с нынешних 60 тыс. тонн до 150 тыс. тонн. По итогам второго этапа модернизации мощность установки будет доведена до 185-190 тыс. тонн в год.

Третий этап модернизации предусматривает внедрение автоматической системы управления, установку новых печей, меры по повышению эффективности и снижение расходов и решение экологических вопросов.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРХИМИЯ, КАПРЕМОНТ, ЗАВЕРШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]