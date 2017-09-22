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Это интересно 22.09.2017 10:11

Три самолета Boeing-747 будут проданы на интернет-аукционе в Китае

Три грузовых самолета Boeing-747-400 будут проданы на интернет-аукционе китайского холдинга Alibaba, сообщает агентство "Синьхуа".

Начальная цена лотов составляет 390 млн юаней ($59 млн).

Три самолета принадлежат авиакомпании Jade - первому в Китае совместному предприятию воздушных грузовых перевозок, которое обанкротилось.

По данным Alibaba, аукцион станет первой в мире продажей Boeing-747 по решению суда, проводимой онлайн. Торги назначены на 20 ноября.

С октября 2015 года оффлайн-аукцион этих трех самолетов проводился шесть раз.

Площадка интернет-аукционов Alibaba проводит аукционы по судебному решению с 2012 года. В настоящее время данную площадку используют 99% судов Китая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, САМОЛЕТЫ, АУКЦИОН, ALIBABA


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]