Три самолета Boeing-747 будут проданы на интернет-аукционе в Китае

Три грузовых самолета Boeing-747-400 будут проданы на интернет-аукционе китайского холдинга Alibaba, сообщает агентство "Синьхуа".
Начальная цена лотов составляет 390 млн юаней ($59 млн).
Три самолета принадлежат авиакомпании Jade - первому в Китае совместному предприятию воздушных грузовых перевозок, которое обанкротилось.
По данным Alibaba, аукцион станет первой в мире продажей Boeing-747 по решению суда, проводимой онлайн. Торги назначены на 20 ноября.
С октября 2015 года оффлайн-аукцион этих трех самолетов проводился шесть раз.
Площадка интернет-аукционов Alibaba проводит аукционы по судебному решению с 2012 года. В настоящее время данную площадку используют 99% судов Китая.
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