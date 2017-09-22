Армянские депутаты участвуют в форуме ПА «Евронест» в Баку

Руководитель делегации армянского парламента в ПА Евронест, председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян, депутаты Мане Дандилян и Арам Басегян участвуют в пятницу в Баку в форуме, организованном Парламентской ассамблеей «Евронест», сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Форум организован комиссией по социальным, образовательным, культурным вопросам и вопросам гражданского общества ПА «Евронест» программы Восточного партнерства Евросоюза.

Мероприятие посвящено вопросам стимулирования гендерного равенства и здоровья женщин в странах Восточного партнерства

Р.Бабаев