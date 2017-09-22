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Внешняя политика 22.09.2017 10:39

Армянские депутаты участвуют в форуме ПА «Евронест» в Баку

Руководитель делегации армянского парламента в ПА Евронест, председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян, депутаты Мане Дандилян и Арам Басегян участвуют в пятницу в Баку в форуме, организованном Парламентской ассамблеей «Евронест», сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Форум организован комиссией по социальным, образовательным, культурным вопросам и вопросам гражданского общества ПА «Евронест» программы Восточного партнерства Евросоюза.

Мероприятие посвящено вопросам стимулирования гендерного равенства и здоровья женщин в странах Восточного партнерства

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕВРОНЕСТ, ДЕПУТАТЫ, АРМЯНЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]