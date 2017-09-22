Министры комитета ОПЕК+ обсудят меры по поддержке нефтяного рынка

Министры из числа стран, входящих в состав комитета по исполнению договоренностей по сокращению нефтедобычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК, соберутся в пятницу в 13:00 в Вене на очередное заседание.

В отличие от предыдущих встреч, накануне этой у министров гораздо больше вводных данных для обсуждения. Несмотря на то, что цены на нефть растут, и стороны убеждают в том, что сделка работает и убирает лишние запасы нефти с рынка, за прошедший месяц прозвучали предложения и продлить сделку после первого квартала 2018 года, и увеличить объем сокращения, и включить другие страны в соглашение, и даже ограничить не добычу нефти, а ее экспорт.

В апреле министерский комитет (JMMC) получил полномочия не только мониторить, но и давать рекомендации участникам сделки на основе наблюдений за рынком. Поэтому заседание нынешнего комитета будет важно для рынка и участников сделки в преддверии очередной конференции ОПЕК, после которой, наверняка, пройдет совместная конференция с участниками из числа не-ОПЕК, намеченной на 30 ноября.

С начала сделки министры отмечают высокий уровень ее исполнения и ее эффективность, умалчивая, при этом негативные моменты. Так, Саудовской Аравии пришлось пять месяцев сокращать добычу сверх установленной для нее квоты, при этом особо выделились "двоечники" или "безбилетники", как назвал не исполняющие соглашение страны министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих.

Так, на текущий момент, по расчетам МЭА, самыми злостным нарушителями сделки являются Ирак (уровень исполнения с начала 2017г составляет 38%), Венесуэла (11%, впрочем, данные МЭА сильно отличаются от цифр, представленных ОПЕК), Габон (15%), ОАЭ (53%), Эквадор (69%) и Алжир (63%), а из числа стран не-ОПЕК - Казахстан и Малайзия.

Вопрос неисполнения, очевидно, был поднят в ходе министерского комитета, прошедшего в июле в Санкт-Петербурге. На нем Х.аль-Фалих заявил, что поедет в турне к министрам стран, не исполняющим соглашение, а если не поможет, то будут вестись переговоры на уровне глав государств.

Уже через две недели, в начале августа, был созван внеочередной технический комитет по мониторингу, куда были вызваны представители Ирака, ОАЭ, Казахстана и Малайзии, которые по его итогам "подтвердили намерение полностью соблюдать взятые на себя договоренности". Впрочем, по итогам августа, картина пока выглядит не намного лучше.

Новой проблемой на повестке с июля стало серьезное увеличение добычи нефти в Ливии и Нигерии, которым было позволено увеличить производство (Ирану было позволено довести добычу до определенного уровня, при ограничении среднемесячного уровня). Кроме обязательств по сокращению добычи ОПЕК в ноябре установила для себя квоту в 32,5 млн баррелей нефти в сутки, которую из-за этих двух стран организация уже нарушила. Так, без Экваториальной Гвинеи, которая вступила в картель в мае, ОПЕК в августе добыла 32,6 млн б/с. Кроме того, квота в 32,5 млн б/с была установлена для 14 стран, а Индонезия, добывающая порядка 700 тыс. б/с, в декабре приостановила свое участие.

В результате, со стороны участников сделки все больше звучат призывы включить в нее Ливию и Нигерию. По словам министра энергетики Венесуэлы, нефтяные министры этих стран приняли приглашение поучаствовать в мониторинговом министерском комитете 22 сентября.

Согласно пресс-релизу по итогам предыдущего министерского комитета в августе, JMMC принял к сведению последние тенденции на рынке и выразил уверенность, что нефтяной рынок движется в правильном направлении по достижению целей декларации о сотрудничестве между странами ОПЕК+. "В частности, мировой спрос на нефть в 2017 году вырастет сильнее, чем ожидалось ранее, а в 2018 году спрос вырастет еще больше", - решили министры, отмечая и падения нефтяных запасов.

"JMMC продолжит мониторить другие факторы на рынке и их влияние на процесс его ребалансировки. Все опции, включая возможное продление сделки после 1 квартала 2018 года, остаются на повестке, чтобы быть уверенными, что предприняты все усилия для ребалансировки рынка", - говорилось в заявлении.

Впрочем, накануне встречи министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что "мнение всех участников сделки, что пока рано говорить о сроках ее продления".

Впрочем, как всегда, немаловажен американский фактор. Если ранее цены на нефть росли недостаточно, несмотря на усилия ОПЕК+, из-за того, что производители сланцевой нефти увеличивали добычу, то теперь внимание трейдеров приковано к влиянию ураганов, накрывших побережье США.