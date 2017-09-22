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СНГ 22.09.2017 11:01

Казахстан разрабатывает Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма - МИД

Казахстан приступил к разработке Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, сообщил глава МИД республики Кайрат Абдрахманов, выступая на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Казахстан поддержал создание Управления ООН по борьбе с терроризмом, а также приступил к разработке Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма", - приводятся слова К.Абдрахманова в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в пятницу.

Министр также сообщил, что казахстанская сторона недавно выделила $300 тыс. для реализации в Центральной Азии Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]