Казахстан разрабатывает Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма - МИД

Казахстан приступил к разработке Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, сообщил глава МИД республики Кайрат Абдрахманов, выступая на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Казахстан поддержал создание Управления ООН по борьбе с терроризмом, а также приступил к разработке Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма", - приводятся слова К.Абдрахманова в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в пятницу.

Министр также сообщил, что казахстанская сторона недавно выделила $300 тыс. для реализации в Центральной Азии Глобальной контртеррористической стратегии ООН.