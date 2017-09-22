Госсекретарь США и глава МИД Южной Кореи обсудили угрозы Ким Чен Ына в адрес Вашингтона

Главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и США - Кан Ген Хва и Рекс Тиллерсон - провели встречу в Нью-Йорке, в ходе которой обсудили угрозы лидера КНДР Ким Чен Ына в адрес США, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на МИД Южной Кореи.
Согласно сообщению, в ходе встречи стороны "обменялись оценками военных и мнениями" в отношении заявления Ким Чен Ына.
Ранее в пятницу северокорейский лидер выступил с заявлением, в котором пообещал принять "самые серьезные контрмеры в истории" в отношении США.
"Чего бы не ожидал Трамп, он столкнется с ответными действиями, превышающими его ожидания. Я определенно и наверняка огнем приручу умственно отсталые США", - заявил Ким Чен Ын.
Кроме того, он назвал речь американского президента на Генассамблее ООН "безумной".
В минувший вторник Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что будет готов "полностью уничтожить" КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников. В то же время, он выразил надежду на то, что Пхеньян осознает необходимость отказа от ядерной программы.
В своей речи президент США также назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой, выполняющим самоубийственную миссию".
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