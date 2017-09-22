Сформировавшийся над Атлантическом океаном ураган "Мария" движется в сторону Багамских островов, сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов.
Ожидается, что позже в пятницу ураган обрушится на юго-восточную часть Багамских островов, а также на британскую заморскую территорию - острова Теркс и Кайкос.
В настоящий момент "Марии" присвоена третья категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Максимальная скорость порывов ветра в радиусе действия стихийного бедствия достигает 200 км/ч.
Ранее на этой неделе ураган прошел по острову Доминика, заморской территории Франции - Гваделупе, где жертвами стихии стали 17 человек.
Позже он обрушился на Пуэрто-Рико и привел к сильным наводнениям. Из-за удара стихии на острове было полностью нарушено функционирование системы электроснабжения. Президент США Дональд Трамп накануне провел телефонный разговор с руководством Пуэрто-Рико, пообещав в скором времени посетить этот остров.
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