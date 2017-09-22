Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят в Нью-Йорке организацию возможной встречи президентов двух стран

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян встретятся 23 сентября в Нью-Йорке.

"Встреча запланирована на 23 сентября. В повестке - вопрос организации возможной встречи президентов Азербайджана и Армении и график визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион", - сообщил Э.Налбандян радиостанции "Голос Америки".

Он также прокомментировал свое заявление о возможности возврате ряда территорий Азербайджану в рамках урегулирования карабахского конфликта. "Ряд цитат и комментариев относительно возврата ряда территорий оторваны от контекста. Я говорил о трех известных принципах и шести элементах, включенных в заявления президентов стран-посредников. Эти принципы и элементы в качестве единого целого разработаны и представлены сторонам, и попытки представить их по отдельности делают невозможными урегулирование. Этим и занимается Азербайджан на протяжении нескольких лет", - сказал Э.Налбандян.

По его словам, главным вопросом в процессе урегулирования конфликта является статус Нагорного Карабаха.

"Все остальные вопросы производные и должны быть решены с участием Карабаха", - заявил Э.Налбандян.