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Карабахский конфликт 22.09.2017 11:25

Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят в Нью-Йорке организацию возможной встречи президентов двух стран

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян встретятся 23 сентября в Нью-Йорке.

"Встреча запланирована на 23 сентября. В повестке - вопрос организации возможной встречи президентов Азербайджана и Армении и график визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион", - сообщил Э.Налбандян радиостанции "Голос Америки".

Он также прокомментировал свое заявление о возможности возврате ряда территорий Азербайджану в рамках урегулирования карабахского конфликта. "Ряд цитат и комментариев относительно возврата ряда территорий оторваны от контекста. Я говорил о трех известных принципах и шести элементах, включенных в заявления президентов стран-посредников. Эти принципы и элементы в качестве единого целого разработаны и представлены сторонам, и попытки представить их по отдельности делают невозможными урегулирование. Этим и занимается Азербайджан на протяжении нескольких лет", - сказал Э.Налбандян.

По его словам, главным вопросом в процессе урегулирования конфликта является статус Нагорного Карабаха.

"Все остальные вопросы производные и должны быть решены с участием Карабаха", - заявил Э.Налбандян.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]