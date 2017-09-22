В Баку призывают ЕС усилить давление на Армению - МИД Азербайджана

Официальный Баку призывает Европейский Союз активизировать усилия в направлении принуждения Армении к отказу от оккупационной политики по отношению к Азербайджану, заявил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

«ЕС должен активизировать свои усилия с целью принудить Армению отказаться от политики агрессии и оккупации, проводимой против Азербайджана», - заявил Х.Халафов в пятницу на проходящем в Баку форуме ПА «Евронест» программы Восточного партнерства Евросоюза, посвященного вопросам стимулирования гендерного равенства и здоровья женщин в странах Восточного партнерства.

По его словам, Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

«Армения, являясь членом программы Восточного партнерства ЕС, оккупирует пятую часть территории Азербайджана, уничтожая на ней памятники культуры и истории. Проводимая Ереваном политика агрессии и этнические чистки привела к серьезным проблемам в регионе», - подчеркнул Х.Халафов.

Замминистра отметил, что Армения проводит целенаправленную политику сохранения статус-кво по карабахскому конфликту, ведет незаконное заселение на оккупированных землях, стремясь изменить демографическую картину региона.

«Мировые государства не должны подвергаться влиянию армянского лобби, пытающегося обмануть международное сообщество. Попытки Армении заставить различные страны признать независимость незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, не привели к ожидаемому Ереваном результату. Продолжающиеся более 20 лет в рамках Минской группы ОБСЕ переговоры по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта не привели к положительному итогу из-за того, что Армения не отказывается от политики агрессии», - подчеркнул Х.Халафов.

Р.Бабаев