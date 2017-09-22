В КНДР думают об испытании водородной бомбы в Тихом океане - северокорейский министр

Северокорейские власти рассматривают возможность испытания водородной бомбы в Тихом океане, сообщили в пятницу южнокорейские СМИ со ссылкой на заявление главы МИД КНДР Ли Ен Хо.
"Я думаю, это могли бы быть испытания водородной бомбы беспрецедентной мощности, возможно, в Тихом океане", - заявил северокорейский министр иностранных дел, общаясь с журналистами в Нью-Йорке.
"Это (решения об подобном испытании - ИФ) зависит от нашего лидера, поэтому я не знаю наверняка", - добавил Ли Ен Хо.
Это заявление было сделано в свете обмена угрозами между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
Во вторник Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что будет готов "полностью уничтожить" КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников. В ответ Ким Чен Ын в пятницу выступил с заявлением, в котором пообещал принять "самые серьезные контрмеры в истории" в отношении США.
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