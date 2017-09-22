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Регион 22.09.2017 12:44

Иран будет наращивать ракетные возможности - Рухани

Иранский президент Хасан Рухани в пятницу заявил, что Тегеран продолжит наращивать ракетные возможности страны.

"Хотите вы этого или не хотите, мы будем усиливать наш военный потенциал, который необходим в качестве средства сдерживания. И для того, чтобы защищать нашу родину, мы не должны ни у кого спрашивать на это разрешения", - приводят иранские СМИ слова главы государства.

Он добавил, что Иран "увеличит не только свои возможности в том, что касается ракет, но также усилит свои воздушные, сухопутные и военно-морские силы".

Кроме того, отметил Х.Рухани, Тегеран продолжает играть ведущую роль в сохранении стабильности в своем регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАКЕТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]