Иран будет наращивать ракетные возможности - Рухани

Иранский президент Хасан Рухани в пятницу заявил, что Тегеран продолжит наращивать ракетные возможности страны.
"Хотите вы этого или не хотите, мы будем усиливать наш военный потенциал, который необходим в качестве средства сдерживания. И для того, чтобы защищать нашу родину, мы не должны ни у кого спрашивать на это разрешения", - приводят иранские СМИ слова главы государства.
Он добавил, что Иран "увеличит не только свои возможности в том, что касается ракет, но также усилит свои воздушные, сухопутные и военно-морские силы".
Кроме того, отметил Х.Рухани, Тегеран продолжает играть ведущую роль в сохранении стабильности в своем регионе.
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