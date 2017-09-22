Иран будет наращивать ракетные возможности - Рухани

Иранский президент Хасан Рухани в пятницу заявил, что Тегеран продолжит наращивать ракетные возможности страны.

"Хотите вы этого или не хотите, мы будем усиливать наш военный потенциал, который необходим в качестве средства сдерживания. И для того, чтобы защищать нашу родину, мы не должны ни у кого спрашивать на это разрешения", - приводят иранские СМИ слова главы государства.

Он добавил, что Иран "увеличит не только свои возможности в том, что касается ракет, но также усилит свои воздушные, сухопутные и военно-морские силы".

Кроме того, отметил Х.Рухани, Тегеран продолжает играть ведущую роль в сохранении стабильности в своем регионе.