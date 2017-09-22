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Внутренняя политика 22.09.2017 12:01

Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии объектов военного назначения

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии парка полевого командного пункта, отвечающего современным требованиям и оснащенного новой автомобильной техникой, оборудованием и техническими средствами.

"Министр обороны ознакомился с условиями, созданными в боксах хранения, пунктах технического обслуживания и ремонта автомобильной техники, а также в аккумуляторных цехах и дал соответствующие указания", - отмечается в сообщении Минобороны.

А.Азизов

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Тэги: ОБЪЕКТЫ, ВОЕННЫЕ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]