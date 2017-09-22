Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии объектов военного назначения

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии парка полевого командного пункта, отвечающего современным требованиям и оснащенного новой автомобильной техникой, оборудованием и техническими средствами.

"Министр обороны ознакомился с условиями, созданными в боксах хранения, пунктах технического обслуживания и ремонта автомобильной техники, а также в аккумуляторных цехах и дал соответствующие указания", - отмечается в сообщении Минобороны.

А.Азизов