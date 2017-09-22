Полиция Испании задержала марокканца в связи с терактом в Барселоне

Полиция Испании задержала выходца из Марокко в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе, унесших жизни 16 человек, сообщил в пятницу в "Твиттере" глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо.

По его словам, мужчину взяли под стражу в городе Кастельон-де-ла-Плана.

Других подробностей испанский министр не предоставил.

Полиция в ходе спецоперации сразу после теракта ликвидировала шесть членов преступной группировки, организовавшей теракты, а также задержала несколько человек, проживавших в Испании. Большинство из них являются марокканцами.