Полиция Испании задержала марокканца в связи с терактом в Барселоне

Полиция Испании задержала выходца из Марокко в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе, унесших жизни 16 человек, сообщил в пятницу в "Твиттере" глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо.
По его словам, мужчину взяли под стражу в городе Кастельон-де-ла-Плана.
Других подробностей испанский министр не предоставил.
Полиция в ходе спецоперации сразу после теракта ликвидировала шесть членов преступной группировки, организовавшей теракты, а также задержала несколько человек, проживавших в Испании. Большинство из них являются марокканцами.
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