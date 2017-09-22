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Дальнее зарубежье 22.09.2017 13:02

Полиция Испании задержала марокканца в связи с терактом в Барселоне

Полиция Испании задержала выходца из Марокко в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе, унесших жизни 16 человек, сообщил в пятницу в "Твиттере" глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо.

По его словам, мужчину взяли под стражу в городе Кастельон-де-ла-Плана.

Других подробностей испанский министр не предоставил.

Полиция в ходе спецоперации сразу после теракта ликвидировала шесть членов преступной группировки, организовавшей теракты, а также задержала несколько человек, проживавших в Испании. Большинство из них являются марокканцами.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТЕРАКТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]