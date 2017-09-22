В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 8 человек - МВД

Один человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали восемь человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 108 преступлений, 20 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержан 21 человек.

Р.Бабаев