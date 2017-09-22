В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 8 человек - МВД

Один человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали восемь человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 108 преступлений, 20 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержан 21 человек.
Р.Бабаев
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