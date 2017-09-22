В Гедабекском районе сын зарезал родителей – МВД

Житель села Гурудяря Гедабекского района Шохрят Масимов убил мать с отцом, сообщает МВД Азербайджана.

"21-летний Ш.Масимов в результате семейно-бытовой ссоры зарезал ножом своих родителей и скрылся с места преступления", - отмечает МВД.

По факту возбуждено уголовное дело.

А.Азизов