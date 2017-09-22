Белорусская оппозиция настаивает на введении контроля на границе с Россией

Белорусское оппозиционное движение "За свободу" требует ввести на границе Белоруссии и России паспортный контроль.
"Ввести паспортный контроль на белорусской стороне белорусско-российской границе (который де-факто уже действует по инициативе российских властей). Беларусь, безосновательно отказываясь от этого шага, расслабляет защиту своей территории, не может гарантировать безопасность своим жителям и иностранным гражданам, находящимся в нашей стране", - говорится в заявлении движения в пятницу.
Данное заявление сделано движением в связи с делом об исчезновении на территории республики в конце августа этого года украинца Павла Гриба.
В организации напомнили, что, "по свидетельствам родственников и самого Гриба, переданным через адвоката, он был задержан неизвестными в Гомеле и после вывезен в Краснодар".
"К этому моменту от белорусской стороны нет полного официального толкования этих событий. Этот инцидент и отсутствие соответствующей реакции властей ставит под сомнение суверенитет Беларуси, портит отношения с Украиной и подрывает международный авторитет нашей страны, дискредитирует ее как территорию для безопасного пребывания любых иностранных граждан", - отметили в движении.
Кроме того, оппозиционеры предлагают ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. "В соответствии со ст. 3-4 конвенции, государство, которое поддержало документ, обязуется обеспечить расследование насильственных исчезновений, а также квалификацию подобных правонарушений как уголовного преступления", - заявили там.
"Движение "За Свободу" требует от белорусских властей вернуться в международное правовое поле, совершить шаги для укрепления суверенитета и гарантировать безопасность белорусских и иностранных граждан на территории нашей страны от посягательств иностранных спецслужб", - подчеркнули в организации.
Движение "За свободу" - объединение белорусских демократических сил. Основано в 2006 году после президентских выборов единым кандидатом в президенты от объединённых демократических сил Александром Милинкевичем. Вместе с "Объединенной гражданской партией" и "Белорусской христианской демократией" входит в правоцентристскую коалицию. Численность активных сторонников движения порядка 2 тыс. человек.
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