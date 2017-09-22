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ТЭК 22.09.2017 13:29

Министерский комитет ОПЕК+ оценит использование экспортных данных для мониторинга сделки

Министерский комитет ОПЕК+ на заседании в пятницу обсудит возможность использования экспортных данных для мониторинга сделки, сообщил журналистам министр энергетики Венесуэлы Эуолохио дель Пино.

"Мы оцениваем все параметры. Очень важно смотреть, как экспорт коррелирует с добычей", - сказал он.

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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ЭКСПОРТ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]