Министерский комитет ОПЕК+ оценит использование экспортных данных для мониторинга сделки

Министерский комитет ОПЕК+ на заседании в пятницу обсудит возможность использования экспортных данных для мониторинга сделки, сообщил журналистам министр энергетики Венесуэлы Эуолохио дель Пино.

"Мы оцениваем все параметры. Очень важно смотреть, как экспорт коррелирует с добычей", - сказал он.