Тиллерсон пытается убедить Трампа подтвердить соблюдение Ираном условий соглашения по атому - газета

В администрации и конгрессе США продолжаются споры по поводу того, следует ли президенту страны Дональду Трампу признавать, что Иран соблюдает положения соглашения по атому, сообщило в пятницу издание "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники в Белом доме.

Так, госсекретарь США Рекс Тиллерсон призывает главу государства подтвердить соблюдение Ираном условий соглашения, после чего - постараться внести в него некоторые изменения, касающиеся частей, не устраивающих американскую сторону.

В соответствии с нынешними соглашением, президент США должен каждые 90 дней сообщать конгрессу о том, соблюдает ли Иран условия этого соглашения. Очередное подтверждение Д.Трампа должно быть направлено в конгресс не позднее 15 октября.

В свою очередь некоторые другие члены администрации и конгресса США, включая сенатора-республиканца Тома Коттона, призывают Д.Трампа не подтверждать соблюдение Ираном условий соглашения. Сторонники подобного подхода уверены, что таким образом президент сможет показать, что США готовы претворять в жизнь жесткий подход в отношении Ирана. Согласно данным издания, Д.Трамп склоняется именно к такому сценарию.

Отмечается, что ранее на этой неделе Р.Тиллерсон и представители других государств в ходе переговоров согласились, что Иран соблюдает технические условия соглашения. При этом глава госдепа подчеркнул, что, по его мнению, Тегеран нарушает "дух" договоренностей.

Как отмечает газета, это означает, что Д.Трампу, если он решит не подтверждать соблюдение Ираном условий соглашения, нужно будет тщательно обдумать, каким образом он объяснит эту точку зрения.

Согласно предположению издания, американский президент может заявить, что ядерное соглашение не соответствует интересам США в сфере безопасности.

Ранее на этой неделе, выступая на Генассамблее ООН, Д.Трамп назвал позорной для США сделку по иранской ядерной программе. "Это одна из худших сделок, которую США когда-либо заключали. Мы не можем соблюдать соглашение, которое служит прикрытием для непрерывной реализации ядерной программы", - сказал он.

Президент США также заявил, что принял решение по поводу дальнейшего участия США в ядерном соглашении с Ираном, однако не привел каких-либо деталей этого решения.