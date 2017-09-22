Тиллерсон пытается убедить Трампа подтвердить соблюдение Ираном условий соглашения по атому - газета

В администрации и конгрессе США продолжаются споры по поводу того, следует ли президенту страны Дональду Трампу признавать, что Иран соблюдает положения соглашения по атому, сообщило в пятницу издание "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники в Белом доме.
Так, госсекретарь США Рекс Тиллерсон призывает главу государства подтвердить соблюдение Ираном условий соглашения, после чего - постараться внести в него некоторые изменения, касающиеся частей, не устраивающих американскую сторону.
В соответствии с нынешними соглашением, президент США должен каждые 90 дней сообщать конгрессу о том, соблюдает ли Иран условия этого соглашения. Очередное подтверждение Д.Трампа должно быть направлено в конгресс не позднее 15 октября.
В свою очередь некоторые другие члены администрации и конгресса США, включая сенатора-республиканца Тома Коттона, призывают Д.Трампа не подтверждать соблюдение Ираном условий соглашения. Сторонники подобного подхода уверены, что таким образом президент сможет показать, что США готовы претворять в жизнь жесткий подход в отношении Ирана. Согласно данным издания, Д.Трамп склоняется именно к такому сценарию.
Отмечается, что ранее на этой неделе Р.Тиллерсон и представители других государств в ходе переговоров согласились, что Иран соблюдает технические условия соглашения. При этом глава госдепа подчеркнул, что, по его мнению, Тегеран нарушает "дух" договоренностей.
Как отмечает газета, это означает, что Д.Трампу, если он решит не подтверждать соблюдение Ираном условий соглашения, нужно будет тщательно обдумать, каким образом он объяснит эту точку зрения.
Согласно предположению издания, американский президент может заявить, что ядерное соглашение не соответствует интересам США в сфере безопасности.
Ранее на этой неделе, выступая на Генассамблее ООН, Д.Трамп назвал позорной для США сделку по иранской ядерной программе. "Это одна из худших сделок, которую США когда-либо заключали. Мы не можем соблюдать соглашение, которое служит прикрытием для непрерывной реализации ядерной программы", - сказал он.
Президент США также заявил, что принял решение по поводу дальнейшего участия США в ядерном соглашении с Ираном, однако не привел каких-либо деталей этого решения.
Глава МИД Азербайджана в пятницу в Нью-Йорке встретится с посредниками по Карабаху
МИД Азербайджана включил 3 членов Палаты представителей США в "черный список" за незаконный визит в Нагорный Карабах
Парламент Азербайджана и Законодательное собрание Санкт-Петербурга налаживают сотрудничество
Курс манат/доллар на 25 сентября - 1,7008 AZN/$1
ОПЕК вернется к рассмотрению вопроса о продлении сделки в ноябре или позже
Ливия и Нигерия готовы присоединиться к сделке ОПЕК+ после восстановления добычи нефти в этих странах
Автобус с 20 туристами из России попал в ДТП в Анталье; погиб виновник аварии - водитель легковушки
Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Баку ведет работу по возвращению граждан Азербайджана, задержанных в ходе контртеррористической операции в Ираке - дипломат
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) предлагает кредит для держателей зарплатных карт
Приведи друзей в Nar, получи 5 месяцев бесплатных разговоров!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению «Cisco C300V Email Security Virtual Appliance 1Y Licenses»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»