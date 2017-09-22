Судебное решение о спецконфискации средств (в сумме $200 млн) бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича вступило в силу, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда Черкасс о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в пятницу.