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СНГ 22.09.2017 16:02

Решение суда о спецконфискации $200 млн активов "семьи" Януковича вступило в силу - генпрокурор Украины

Судебное решение о спецконфискации средств (в сумме $200 млн) бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича вступило в силу, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда Черкасс о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

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Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, СПЕЦКОНФИСКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]