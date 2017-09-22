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Дальнее зарубежье 22.09.2017 16:19

Заседание украинского парламента в пятницу завершилось практически при пустом зале

Народные депутаты Украины соберутся на очередное пленарное заседание во вторник, 3 октября, объявила с трибуны парламента первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"На следующей неделе народные депутаты работают с избирателями. Очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 3 октября, в 10.00", - сказала И.Геращенко в пятницу перед закрытием пленарного заседания.

По ее словам, заседание 3 октября начнётся с продолжения рассмотрения поправок в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (второе чтение).

"Я благодарю всех депутатов, которые дожили до минуты окончания нашей повестки дня", - сказала И.Геращенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", к моменту закрытия пленарного заседания в зале Верховной Рады оставалось несколько депутатов.

Согласно календарному плану работы Верховной Рады, следующая пленарная неделя состоится 3-6 октября.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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