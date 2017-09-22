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СНГ 22.09.2017 17:01

В миссии наблюдателей от СНГ ожидают напряженной борьбы на выборах президента Киргизии

Президентские выборы в Киргизии будут напряженными и конкурентными, считает первый заместитель председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ, глава миссии наблюдателей стран Содружества Виктор Гуминский.

"Особенности у этих выборов в том, что сегодня зарегистрировано очень большое количество кандидатов, которые представляют различные политические элиты и слои общества. Поэтому, ожидается, что будет напряженная, конкурентная борьба. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, миссия наблюдателей от СНГ будет внимательно отслеживать, как кандидаты будут выполнять или руководствоваться требованиями избирательного законодательства", - сказал он в пятницу во время встречи с главой Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдабековой.

"Миссия уже 12 раз будет работать в Киргизии, но, наверное, выборы президента Киргизии на этот раз имеют особенность. Последние изменения в избирательном законодательстве республики свидетельствуют о том, что люди увидели, что выборы пройдут честно, и их голос будет услышан и принят", - отметил он.

В.Гуминский сообщил, что "работа миссии будет основано исключительно на принципах нейтралитета и невмешательства во внутренние дела республики, невмешательства в конституционный закон о выборах президента и парламента Киргизии".

"Мы, те страны, страны интеграционного объединения, в которое входит Киргизия, заинтересованы в том, чтобы после выборов президента та экономическая и политическая стабильность в государстве не была ни в коем случае нарушена", - подчеркнул он.

"Нас проинформировали, что уже сегодня очень много жалоб. Миссия будет подходить всесторонне к своей работе, встречаться с кандидатами и выслушивать их позиции", - добавил В.Гуминский.

Н.Шайлдабекова со своей стороны отметила, "в ЦИК Киргизии поступило рекордное количество жалоб как в отношении самих кандидатов, так в отношении и некоторых СМИ".

"Все жалобы рассматриваются в рабочем порядке. Мы будем советоваться с вами. Поэтому нам очень важны ваши рекомендации", - подчеркнула она.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов.

По мнению большинства киргизских политологов, основная борьба развернется между тремя бывшими премьерами - кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) С.Жээнбековым, лидером парламентской оппозиционной фракции "Республика" Омурбеком Бабановым и лидером партии "Ак-Шумкар" (Белый сокол) Темиром Сариевым.

Шестилетний президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться на эту должность.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


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