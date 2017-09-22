Минувшая ночь в Киеве побила температурный рекорд почти полутора веков.

"22 сентября в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений", - сообщила в пятницу Центральная геофизическая лаборатория им. Б.Срезневского.

В эту ночь температура воздуха не опустилась ниже +19,3 градусов по Цельсию, что на 4,0 градуса теплее, чем в 1975 году, уточнили в лаборатории.

В целом, как отмечается, среднесуточная температура в Киеве на 7 градусов превышает климатическую норму и соответствует нормальной температуре середины июля.