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СНГ 22.09.2017 17:01

В Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет

Минувшая ночь в Киеве побила температурный рекорд почти полутора веков.

"22 сентября в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений", - сообщила в пятницу Центральная геофизическая лаборатория им. Б.Срезневского.

В эту ночь температура воздуха не опустилась ниже +19,3 градусов по Цельсию, что на 4,0 градуса теплее, чем в 1975 году, уточнили в лаборатории.

В целом, как отмечается, среднесуточная температура в Киеве на 7 градусов превышает климатическую норму и соответствует нормальной температуре середины июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ПОГОДА, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]