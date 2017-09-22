Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.55 Brent   56.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 20° 30° 24 Сен 19° 27° 25 Сен 17° 27°

Дальнее зарубежье 22.09.2017 17:20

Тиллерсон считает важным, чтобы США и РФ научились сотрудничать

Важно, чтобы две самые мощные ядерные державы в мире, США и Россия, нашли способ сотрудничать друг с другом, сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон в пятницу в эфире телеканала "Эй-би-си Ньюс".

"Важно, чтобы две самые мощные ядерные державы в мире нашли способ, нашли общие интересы и показали, что мы можем работать вместе", - заявил он.

Р.Тиллерсон напомнил, что США и РФ "нашли сферы общих интересов, мы установили режим прекращения огня на юге Сирии, который спас многих мирных жителей".

"Мы находимся в процессе обсуждения вопроса об отправке миротворцев на Украину, чтобы прекратить насилие, происходящее там", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ


Похожие новости


Вашингтон продолжит дипломатические усилия для урегулирования проблемы КНДР - госсекретарь США Договоренности с Ираном нужно изменить, чтобы США их соблюдали - Тиллерсон Тиллерсон прибыл в Катар для переговоров вокруг регионального кризиса США и Турция начали восстанавливать утраченное взаимное доверие - Тиллерсон Алиев и Тиллерсон обсудили карабахское урегулирование Алиев и Тиллерсон встретились в Стамбуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]