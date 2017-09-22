Тиллерсон считает важным, чтобы США и РФ научились сотрудничать

Важно, чтобы две самые мощные ядерные державы в мире, США и Россия, нашли способ сотрудничать друг с другом, сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон в пятницу в эфире телеканала "Эй-би-си Ньюс".

"Важно, чтобы две самые мощные ядерные державы в мире нашли способ, нашли общие интересы и показали, что мы можем работать вместе", - заявил он.

Р.Тиллерсон напомнил, что США и РФ "нашли сферы общих интересов, мы установили режим прекращения огня на юге Сирии, который спас многих мирных жителей".

"Мы находимся в процессе обсуждения вопроса об отправке миротворцев на Украину, чтобы прекратить насилие, происходящее там", - добавил он.