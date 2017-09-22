Додон планирует обсудить отношения Молдавии и ЕС в ходе визита в Брюссель

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен отправиться в Брюссель для обсуждения отношений его страны и Евросоюза с официальными лицами ЕС.
"В ближайшие месяцы планирую посетить Брюссель и встретиться с официальными лицами, чтобы обсудить повестку отношений между Евросоюзом и Молдавией", - написал И.Додон на странице в Facebook в пятницу, комментируя результаты своей первой встречи с новым главой делегации ЕС в Молдавии Петером Михалко.
Он отметил, что в ходе встречи с дипломатом, который только на прошлой неделе вручил верительные грамоты президенту, "подробно обсудили вопросы, касающиеся внутренней политики, Гагаузии и Приднестровья, внешней политики, положения в регионе, двустороннего и многостороннего сотрудничества и т.д."
"Похоже, нынешняя власть не сможет больше заниматься манипуляциями, как это происходило в течение последних восьми лет. Петер Михалко близко знаком с ситуацией в Республике Молдова, благодаря работе в стране в различные периоды времени и на различных должностях, начиная с 90-ых годов и по настоящее время", - заметил И.Додон
Он отметил, что Евросоюз - сосед Молдавии "и один из важнейших партнеров", выразив надежду, что динамика отношений между ЕС и Кишиневом "будет развиваться по нарастающей".
"Также высказался за интенсификацию сотрудничества между Республикой Молдова и Европейским Союзом в плане реализации целого ряда проектов взаимного интереса в различных областях. Договорились с Петером Михалко развивать конструктивный и постоянный диалог", - написал И.Додон.
В ходе избирательной кампании по выборам президента И.Додон выступал за денонсацию Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС. После победы на выборах он заявил, что президент не имеет таких полномочий, но готов поддержать такую инициативу, если она будет исходить от одной из политических партий.
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