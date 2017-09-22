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СНГ 22.09.2017 17:51

Свыше 150 делегаций намерены участвовать в петербургской ассамблее МПС - Косачев

На участие в ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге подали заявки рекордное количество национальных делегаций, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

"Намерение принять участие высказали 152 из 173 национальных делегаций. Это абсолютный рекорд. Скорее всего, эта цифра будет меняться в сторону увеличения", - сказал К.Косачев на пресс-конференции в Москве в пятницу.

По его словам, ранее в ассамблее в Женеве приняли участие 147 делегаций, а обычно на выездные сессии приезжают 120-130 делегаций.

Также участие в ассамблее намерены принять рекордное количество спикеров национальных парламентов - 91 (ранее рекорд участия в ассамблее составлял 51 спикер).

К.Косачев заявил, что Россия "не будет чинить препятствий тем парламентариям, которые находятся в российских стоп-листах (которые появились как российская реакция на иностранные санкции)".

"Уверен, наша ассамблея будет самой организованной и интересной", - сказал К.Косачев.

По словам сенатора, организационный комитет ассамблеи заявил, что все вопросы под контролем.

Ассамблея МПС пройдет 14-18 октября в Санкт-Петербурге.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, МПС, АССАМБЛЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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