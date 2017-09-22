Британская прокуратура предъявила обвинения в причастности к теракту 18-летнему сирийцу

Судебные власти Британии предъявили обвинение в причастности к теракту в метро Лондона 18-летнему выходцу из Сирии Ахмеду Хассану, сообщает в пятницу "Гардиан" со ссылкой на Скотланд-Ярд.
Согласно заявлению Скотланд-Ярда, молодому человеку предъявили обвинения в покушении на убийство пассажиров метро, а также в том, что именно он привел в действие взрывное устройство на станции "Парсонс-грин".
Полиция задержала А.Хассана 16 сентября в Дувре.
Всего полиция Британии взяла под стражу в рамках действия Закона о противодействии терроризму шестерых мужчин в рамках этого расследования. Кроме А.Хассана под стражей также находятся 21-летний выходец из Ирака, мужчины 48, 30, 25 и 17 лет.
Известно, что А.Хассан и 21-летний выходец из Ирака воспитывались в одной и той же приемной семье в Британии.
Теракт в метро Лондона произошел на прошлой неделе. В результате взрыва ранения получили 30 человек.
Глава МИД Азербайджана в пятницу в Нью-Йорке встретится с посредниками по Карабаху
МИД Азербайджана включил 3 членов Палаты представителей США в "черный список" за незаконный визит в Нагорный Карабах
Парламент Азербайджана и Законодательное собрание Санкт-Петербурга налаживают сотрудничество
Курс манат/доллар на 25 сентября - 1,7008 AZN/$1
ОПЕК вернется к рассмотрению вопроса о продлении сделки в ноябре или позже
Ливия и Нигерия готовы присоединиться к сделке ОПЕК+ после восстановления добычи нефти в этих странах
Автобус с 20 туристами из России попал в ДТП в Анталье; погиб виновник аварии - водитель легковушки
Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Баку ведет работу по возвращению граждан Азербайджана, задержанных в ходе контртеррористической операции в Ираке - дипломат
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) предлагает кредит для держателей зарплатных карт
Приведи друзей в Nar, получи 5 месяцев бесплатных разговоров!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению «Cisco C300V Email Security Virtual Appliance 1Y Licenses»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»