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Дальнее зарубежье 22.09.2017 18:13

Британская прокуратура предъявила обвинения в причастности к теракту 18-летнему сирийцу

Судебные власти Британии предъявили обвинение в причастности к теракту в метро Лондона 18-летнему выходцу из Сирии Ахмеду Хассану, сообщает в пятницу "Гардиан" со ссылкой на Скотланд-Ярд.

Согласно заявлению Скотланд-Ярда, молодому человеку предъявили обвинения в покушении на убийство пассажиров метро, а также в том, что именно он привел в действие взрывное устройство на станции "Парсонс-грин".

Полиция задержала А.Хассана 16 сентября в Дувре.

Всего полиция Британии взяла под стражу в рамках действия Закона о противодействии терроризму шестерых мужчин в рамках этого расследования. Кроме А.Хассана под стражей также находятся 21-летний выходец из Ирака, мужчины 48, 30, 25 и 17 лет.

Известно, что А.Хассан и 21-летний выходец из Ирака воспитывались в одной и той же приемной семье в Британии.

Теракт в метро Лондона произошел на прошлой неделе. В результате взрыва ранения получили 30 человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЕТРО, ТЕРРОРИЗМ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]