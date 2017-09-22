Британская прокуратура предъявила обвинения в причастности к теракту 18-летнему сирийцу

Судебные власти Британии предъявили обвинение в причастности к теракту в метро Лондона 18-летнему выходцу из Сирии Ахмеду Хассану, сообщает в пятницу "Гардиан" со ссылкой на Скотланд-Ярд.

Согласно заявлению Скотланд-Ярда, молодому человеку предъявили обвинения в покушении на убийство пассажиров метро, а также в том, что именно он привел в действие взрывное устройство на станции "Парсонс-грин".

Полиция задержала А.Хассана 16 сентября в Дувре.

Всего полиция Британии взяла под стражу в рамках действия Закона о противодействии терроризму шестерых мужчин в рамках этого расследования. Кроме А.Хассана под стражей также находятся 21-летний выходец из Ирака, мужчины 48, 30, 25 и 17 лет.

Известно, что А.Хассан и 21-летний выходец из Ирака воспитывались в одной и той же приемной семье в Британии.

Теракт в метро Лондона произошел на прошлой неделе. В результате взрыва ранения получили 30 человек.