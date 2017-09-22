БПП рассматривает заявки предпринимателей для организации производства на территории парка

Балаханинский промышленный парк (БПП) рассматривает заявки предпринимателей, заинтересованных в организации производственной деятельности в парке, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
Как сообщалось ранее, в настоящее время статус резидентов имеют 5 компаний, инвестиции которых в проекты на территории парка оцениваются в 23 млн манатов.
"В настоящее время ведутся работы по увеличению числа резидентов парка. В частности, ряд предпринимателей подали заявки на организацию производства в парке", - отметили в ведомстве.
На территории парка могут быть организованы производство: продукции из отходов полиэтилена и полипропилена, повторной переработки картриджей, липкой ленты, биодизеля, кормов и удобрений, упаковочной тары.
БПП создан согласно указу президента Азербайджан Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года с целью создания благоприятных условий для потенциальных инвесторов, заинтересованных в сфере вторичного производства, тем самым развития в стране зеленого бизнеса и переработки бытовых отходов. Территория парка составляет 11,9 гектаров.
А.Азизов
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