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ТЭК 22.09.2017 16:37

Мониторинговый комитет обратил внимание на необходимость 100% выполнения обязательств по сокращению добычи

Мониторинговый комитет еще раз обратил внимание участников сделки по сокращению добычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК о необходимости выполнять обязательства на 100%, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Есть еще резерв, связанный с возможностью достижения выполнения сделки до 100%, и мы призывали страны увеличить выполнение своих обязательств", - сказал он/

"Уверены, что наши совместные действия приведут к достижению цели - ребалансировке рынка", - добавил он.

Источник Bloomberg сообщил, что никаких рекомендаций относительно продления сделки на мониторинговом комитете сделано не было.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, КОМИТЕТ, МИНЭНЕРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]