Мониторинговый комитет обратил внимание на необходимость 100% выполнения обязательств по сокращению добычи

Мониторинговый комитет еще раз обратил внимание участников сделки по сокращению добычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК о необходимости выполнять обязательства на 100%, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Есть еще резерв, связанный с возможностью достижения выполнения сделки до 100%, и мы призывали страны увеличить выполнение своих обязательств", - сказал он/

"Уверены, что наши совместные действия приведут к достижению цели - ребалансировке рынка", - добавил он.

Источник Bloomberg сообщил, что никаких рекомендаций относительно продления сделки на мониторинговом комитете сделано не было.