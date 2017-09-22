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СНГ 22.09.2017 20:02

Путин заявляет о необходимости внедрения цифровых технологий в транспортной сфере

Президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять цифровые технологии в сферу пассажирских перевозок для усиления контроля в этой сфере, а также для борьбы с нелегалами.

"В целом надо шире использовать цифровые технологии для учета, планирования, контроля пассажирских перевозок, для проведения взаиморасчетов перевозчиков и борьбы с нелегальным бизнесом", - заявил он на заседании президиума Госсовета в пятницу.

По словам главы государства, нелегальные перевозчики наносят реальный ущерб этому сегменту экономики.

В.Путин также заметил, что цифровые технологии делают возможным дистанционный медицинский контроль водителей и технический мониторинг транспортных средств.

"Вот я вчера в "Яндексе" был. Их можно поздравить с юбилеем еще раз. Вот ребята там - молодые специалисты - разрабатывают очень эффективные современные способы и беспилотных транспортных средств, и контроля за физическим состоянием водителей", - сказал он.

Президент заметил, что в отдельных регионах такие наработки уже есть, призвал изучать их успешный опыт и распространять его.

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Тэги: ПУТИН, ТРАНСПОРТ, ТЕХНОЛОГИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]