Путин заявляет о необходимости внедрения цифровых технологий в транспортной сфере

Президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять цифровые технологии в сферу пассажирских перевозок для усиления контроля в этой сфере, а также для борьбы с нелегалами.

"В целом надо шире использовать цифровые технологии для учета, планирования, контроля пассажирских перевозок, для проведения взаиморасчетов перевозчиков и борьбы с нелегальным бизнесом", - заявил он на заседании президиума Госсовета в пятницу.

По словам главы государства, нелегальные перевозчики наносят реальный ущерб этому сегменту экономики.

В.Путин также заметил, что цифровые технологии делают возможным дистанционный медицинский контроль водителей и технический мониторинг транспортных средств.

"Вот я вчера в "Яндексе" был. Их можно поздравить с юбилеем еще раз. Вот ребята там - молодые специалисты - разрабатывают очень эффективные современные способы и беспилотных транспортных средств, и контроля за физическим состоянием водителей", - сказал он.

Президент заметил, что в отдельных регионах такие наработки уже есть, призвал изучать их успешный опыт и распространять его.