МИД Азербайджана включил трех членов Палаты представителей США - Фрэнка Паллоне, Давида Валадао и Тулси Гебрд в «черный список» МИД за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана.
"Ф.Паллоне, Д.Валадао и Т.Гебрд осуществили незаконный визит на оккупированные азербайджанские территории, тем самым нарушив законодательство Азербайджана. Имена всех трех включены в список нежелательных в Азербайджане лиц, заявил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.
Он также отметил, что визит членов Палаты представителей Конгресса является "провокаций, направленной на подрыв усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая США, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".
Х.Гаджиев призвал других членов Палаты представителей осудить своих коллег за нарушение международных законов.
А.Азизов
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