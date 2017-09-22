МИД Азербайджана включил трех членов Палаты представителей США - Фрэнка Паллоне, Давида Валадао и Тулси Гебрд в «черный список» МИД за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана.

"Ф.Паллоне, Д.Валадао и Т.Гебрд осуществили незаконный визит на оккупированные азербайджанские территории, тем самым нарушив законодательство Азербайджана. Имена всех трех включены в список нежелательных в Азербайджане лиц, заявил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

Он также отметил, что визит членов Палаты представителей Конгресса является "провокаций, направленной на подрыв усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая США, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

Х.Гаджиев призвал других членов Палаты представителей осудить своих коллег за нарушение международных законов.

А.Азизов