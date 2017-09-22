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Внешняя политика 22.09.2017 18:37

МИД Азербайджана включил 3 членов Палаты представителей США в "черный список" за незаконный визит в Нагорный Карабах

МИД Азербайджана включил трех членов Палаты представителей США - Фрэнка Паллоне, Давида Валадао и Тулси Гебрд в «черный список» МИД за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана.

"Ф.Паллоне, Д.Валадао и Т.Гебрд осуществили незаконный визит на оккупированные азербайджанские территории, тем самым нарушив законодательство Азербайджана. Имена всех трех включены в список нежелательных в Азербайджане лиц, заявил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

Он также отметил, что визит членов Палаты представителей Конгресса является "провокаций, направленной на подрыв усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая США, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

Х.Гаджиев призвал других членов Палаты представителей осудить своих коллег за нарушение международных законов.

А.Азизов

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Тэги: МИД, США, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]