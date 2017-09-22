Глава МИД Азербайджана в пятницу в Нью-Йорке встретится с посредниками по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров 22 сентября проведет в Нью-Йорке встречу с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ, заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

"Э.Мамедъяров 22 сентября на "полях" 72-ой Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ, а 23 сентября – встречу с сопредседателями и армянским коллегой Эдвардом Налбандяном", - сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

На встречах будет обсуждаться ситуация вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Х.Гаджиев также прокомментировал заявления главы МИД Армении о том, что на встрече глав внешнеполитических ведомств и сопредседателей будет обсуждаться возможная встреча президентов Азербайджана и Армении, а также сроки нового визита посредников в регион. "Глава МИД Армении заявил, что обсуждения этих вопросов будут носить протокольный характер. Это необоснованное заявление и такими заявлениями он хочет преподнести сопредседателей в качестве "туристов", которые "неспособны вести серьезные переговоры". Экс-сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд ранее раскрыл общественности план и принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Э.Мамедъяров, в отличие от своего армянского коллеги, намерен вести с сопредседателями серьезные и субстантивные переговоры по предложениям, имеющимся на столе", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 23 августа Р.Хогланд на встрече с журналистами в вашингтонском Foreign Press Centre обнародовал основные пункты по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Р.Хогланд заявил, что, учитывая сложную историю, стороны конфликта должны в будущем определить окончательный правовой статус Нагорного Карабаха на основе взаимного согласия и юридически обязывающего волеизъявления.

«Территория в рамках бывшей Нагорно-карабахской автономной области, которая не контролируется со стороны Баку, должна получить временный статус, которая, по крайней мере, будет обеспечивать гарантии безопасности и самоуправления. Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть переданы под контроль Азербайджана», - отметил Р.Хогланд.

Согласно опубликованным пунктам, на возвращенных территориях не может происходить заселения без учета суверенитета Азербайджана.

«Должен быть коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. Он должен быть достаточно широким для обеспечения безопасного сообщения. Однако он не может включать в себя весь район Лачина», - отметил американский посредник.

По его словам, долгосрочное урегулирование конфликта должно признать право всех переселенных лиц и беженцев на возвращение в места прежнего проживания.

«Урегулирование должно включать международные гарантии безопасности, в том числе миротворческие действия. Не существует сценария, при котором мир может быть обеспечен без хорошо подготовленных действий, опирающихся на доверии всех сторон», - отметил Р.Хогланд.

А.Азизов