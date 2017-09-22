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Происшествия 22.09.2017 20:23

Автобус с 20 туристами из России попал в ДТП в Анталье; погиб виновник аварии - водитель легковушки

Автомобиль в турецкой Анталье врезался в туристический автобус, в котором находились россияне, сообщает газета Haber Antalya.

ДТП произошло утром в пятницу. Легковой автомобиль, за рулем которого находился 35-летний житель Турции, превысил скорость и потерял управление. В результате машина врезалась в автобус, в котором находились 20 туристов из России.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. О пострадавших среди россиян не сообщается.

В Генконсульстве РФ в Анталье порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили информацию о происшествии.

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Тэги: АНТАЛЬЯ, РОССИЯНЕ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]