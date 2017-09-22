Автобус с 20 туристами из России попал в ДТП в Анталье; погиб виновник аварии - водитель легковушки

Автомобиль в турецкой Анталье врезался в туристический автобус, в котором находились россияне, сообщает газета Haber Antalya.

ДТП произошло утром в пятницу. Легковой автомобиль, за рулем которого находился 35-летний житель Турции, превысил скорость и потерял управление. В результате машина врезалась в автобус, в котором находились 20 туристов из России.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. О пострадавших среди россиян не сообщается.

В Генконсульстве РФ в Анталье порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили информацию о происшествии.