Автобус с 20 туристами из России попал в ДТП в Анталье; погиб виновник аварии - водитель легковушки

Автомобиль в турецкой Анталье врезался в туристический автобус, в котором находились россияне, сообщает газета Haber Antalya.
ДТП произошло утром в пятницу. Легковой автомобиль, за рулем которого находился 35-летний житель Турции, превысил скорость и потерял управление. В результате машина врезалась в автобус, в котором находились 20 туристов из России.
Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. О пострадавших среди россиян не сообщается.
В Генконсульстве РФ в Анталье порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили информацию о происшествии.
Глава МИД Азербайджана в пятницу в Нью-Йорке встретится с посредниками по Карабаху
МИД Азербайджана включил 3 членов Палаты представителей США в "черный список" за незаконный визит в Нагорный Карабах
Парламент Азербайджана и Законодательное собрание Санкт-Петербурга налаживают сотрудничество
Курс манат/доллар на 25 сентября - 1,7008 AZN/$1
ОПЕК вернется к рассмотрению вопроса о продлении сделки в ноябре или позже
Ливия и Нигерия готовы присоединиться к сделке ОПЕК+ после восстановления добычи нефти в этих странах
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Лавров предостерегает от разрушения договоренностей с Тегераном
Лавров сравнивает с детьми в детском саду поведение США и КНДР
В странах, которые принимают иммигрантов, ослабевают позиции христианства - венгерский премьер
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) предлагает кредит для держателей зарплатных карт
Приведи друзей в Nar, получи 5 месяцев бесплатных разговоров!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению «Cisco C300V Email Security Virtual Appliance 1Y Licenses»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»